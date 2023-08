LIVE Italia-Svizzera 1-0 | Europei volley femminile 2023 in DIRETTA | la premiata ditta Antropova-Egonu fa volare le azzurre | 25-14

(Di venerdì 18 agosto 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA1-1 Errore al servizio0-1 Out Pietrini da zona 4 25-14 Primo tempo dietro di Lubian,dominante e divertente, altro ritmo rispetto alla gara d’esordio e c’è anchetra le scorer24-14 La diagonale di Kunzler da zona 4 24-13 Invasione23-13 Outda zona 2 23-12 Errore22-12 Diagonale dida zona 2 21-12 Errore al servizio, esce fra gli applausi21-11 Diagonale di Pietrini da zona 4 20-11 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeuuuuuuuuuuuuuu 19-11 Alzata in sospensione di Sylla attacco dida zona 2 18-11 Muroooooooooooooooooo ...

LIVE Italia-Svizzera, Europei volley femminile 2023 in DIRETTA: azzurre subito in fuga, 14-8 OA Sport

La Nazionale Italiana di volley femminile gioca oggi la seconda partita del suo cammino ai Campionati Europei 2023. Dopo aver battuto agevolmente la Romania all'esordio, nella splendida cornice dell'A ...