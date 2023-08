LIVE Italia-Svizzera 1-0 | Europei volley femminile 2023 in DIRETTA | azzurre avanti anche nel secondo set | 13-10

Leggi su oasport

(Di venerdì 18 agosto 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20-14 Diagonale vincente di Kunzler da zona 4 20-13 Vincente la diagonale di Pietrini da zona 4 19-13 La slash di Lubian 18-13 Il tocco vincente di Pietrini 17-13 Errore al servizio16-13 Mano out Kunzler da zona 4 16-12 Primo tempo di Lubian 15-12 Diagonale di Storck da zona 2 15-11 Aceeeeeeeeeeeeeeeeee Danesiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 14-11 Primo tempo Danesi 13-11 Diagonale di Lengweiler da zona 4 13-10 Diagonale lunga di Pietrini da zona 4 12-10 Errore al servizio12-9 Primo tempo Danesi 11-9 Primo tempo Sulser 11-8 La slash di Orro 10-8 Errore al servizio9-8 Mano out Kunzler da zona 2 9-7 Mano out Lubian in fast 8-7 Errore al servizio8-6 Errore al servizio7-6 Out il lungolinea di ...