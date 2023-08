LIVE – Bari-Palermo | Serie B 2023 2024 DIRETTA

Leggi su sportface

(Di venerdì 18 agosto 2023) Alle 20:30 di venerdì 18 agosto ilospiterà ilin occasione della prima giornata di questo nuovo ed entusiasmante campionato di. La sfida del San Nicola incrocia due squadre che in questa stagione puntano forte sulla promozione in, specialmente i padroni di casa, caduti all’ultimo minuto di recupero in finale dei playoff appena due mesi fa. I sicialiani invece, dopo un ottimo campionato giocato da neopromossa, e mancanco i playoff solo per la differenza reti, hanno tutte le carte in regola per fare meglio. Sportface.it vi offrirà unatestuale con aggiornamenti in tempo reale a partire dal primo minuto di gioco. COME SEGUIRLA IN TV PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O PREMERE ...