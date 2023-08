L’Italia di nuovo nella morsa del caldo | bollino rosso in 8 città per la terza ondata di calore

(Di venerdì 18 agosto 2023) Sta già sortendo i propri effetti ladidell’estate, il cui picco massimo è previsto nelle giornate tra il 20 e il 23 agosto. Se la prima metà del mese è stata caratterizzata da temperature più miti, a partire dal weekend del 19 e 20 agosto l’anticiclone africano arrivato in Italia già da Ferragosto tenderà infatti a consolidarsi sulla penisola, portando picchi di temperatura prossimi ai 36-38°C, al di sopra della media del periodo su tutto il Paese e in modo più marcato al nord, stando alle previsioni dell’Aeronautica militare. Secondo i dati diffusi dal ministero della Salute, a partire da sabato ledapasseranno da cinque ad otto: Bologna, Bolzano, Brescia, Latina, Perugia, Rieti, Roma e Firenze, dove il record di giornata, si legge in una ...

'allenatore del Frosinone, Eusebio Di Francesco, ha presentato in ...oltre questo cosa servirà 'Giochiamo contro i Campioni d'...'Giochiamo contro i Campioni d'e vorranno vincere di...Il club arabo ha regalato al suoacquisto una Aston Martin ... La versione d'ingresso in gamma inha un prezzo di listino ... Altro regalo eccezionale è la Bentley Continental GT (qui'......mio impegno (sempre a titolo personale) con Koinonia 'è un... È proprio per 'colpa' di questi superiori se'Africa si è ... Come potrei adesso rientrare inper andare in una RSA, pur bella ...