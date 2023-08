Lione-Montpellier sabato 19 agosto 2023 ore 19 | 00 | convocati | formazioni ufficiali | quote | pronostici Forfait Tolisso nei Gones

Leggi su infobetting

(Di venerdì 18 agosto 2023) Due delle squadre più deludenti viste nella prima giornata di Ligue1 si affrontano in questo primo anticipo del: ildi Blanc affronta in casa ildi Der Zakarian. Isono caduti in quel di Strasburgo per mano della squadra di Vieira, capitolati nel finale dopo un buon primo tempo. C’è ancora molto da fare pere compagni apparsi anche in ritardo di condizione InfoBetting: Scommesse Sportive e