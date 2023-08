Libro omofobo e sessista | dopo la bufera destituito il generale Roberto Vannacci

(Di venerdì 18 agosto 2023) Più che un caso letterario, una vera e propria. Il, scritto e autoprodotto, dal, 54 anni, un passato nella Folgore con ruoli di responsabilità nelle forze speciali in molte missioni all’estero, finisce al centro di polemiche con richieste di dimissioni immediate. Ed, infatti, è statoe dal prossimo 20 agosto non sarà più alla guida dell'Istituto...

Una carriera militare interrotta dalle frasi contro le minoranze presenti nel suoIl mondo al contrario , che ancora oggi è al primo posto nella classifica dei testi più venduti su Amazon. ...Il caso è scoppiato dopo che Vannacci aveva scritto e pubblicato il'Il mondo al contrario', opera che attaccava la comunità Lgbtq+, ambientalisti, femministe e clandestini. Nel, l'ex ...Vannacci ha replicato alla sua rimozione mentre era ospite a Diario del Giorno su Rete4: "Quando scrivevo questosapevo che avrebbe dato da discutere ma sicuramente non mi aspettavo questo ...

Il generale Vannacci destituito dal comando dopo il suo libro omofobo e sessista la Repubblica

“Il generale Vannacci, in data 20 agosto 2023, cessa dall’incarico di Comandante dell’Istituto Geografico Militare. In data 21 agosto è trasferito in forza extra organica al Comfoter Area Territoriale ...A partire dal 20 agosto il militare non sarà più alla guida dell'importante organismo. Nell'autopubblicazione parlava di gay "non normali" e di immigrati e donne. Poi precisa: "Non mi rimangio nulla" ...