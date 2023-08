Libro contro i gay | il generale Vannacci destituito dal comando dell’IGM Lui | “Non credevo di sollevare un polverone”

(Di venerdì 18 agosto 2023) E' statodall'incarico di comandante dell'Istituto Geografico Militare di Firenze ilRoberto. Nel giro di ventiquattr'ore dalla rovente polemica sollevata dal suo"Il mondo al contrario", lo Stato maggiore dell'esercito lo ha rimosso per destinarlo ad un nuovo, e non ancora precisato ruolo nelle "Forze terrestri" della Toscana

Leggi Anche 'Omosessuali, non siete normali': il del generale le minoranze imbarazza l'esercito. Chi è Roberto Vannacci. Crosetto: 'Farneticazioni'. L'Esercito si riserva di 'tutelarsi' ... Nel spiego che l'anormalità non è migliore o peggiore, non è buona o cattiva. Gli omosessuali ... Nella quarta di copertina Vannacci prende posizioni coloro che, a suo dire, definiscono '...

