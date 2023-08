“Libero di odiare i pedofili Basta gogna | combatto il pensiero unico”

(Di venerdì 18 agosto 2023) Destituito, ma non vinto. Deve sentirsi più o meno così il generale Roberto Vannacci che in un caldo venerdì 18 agosto si ritrova sollevato dall’incarico all’Istituto geografico militare di Firenze. Il ministro Guido Crosetto assicura che “non esistono processi sommari” ma “solo leggi e codice dell’ordinamento militare”. Ed è dunque su questa base che la Difesa ha deciso di destituire Vannacci e lasciarlo a disposizione del comando delle forze operative. Tutta colpa di una pubblicazione, o meglio delle espressioni contenute nel testo che lui però difende a spada tratta: “Non faccio passi indietro per un libro dove esprimo liberamente i miei pensieri”. Ospite del Diario del Giorno su Rete4, il comandante assicura che “quando scrivevo questo libro sapevo che avrebbe dato da discutere ma sicuramente non mi aspettavo questo polverone”. Non intende replicare alle decisioni che “arrivano da ...

Quindi, ha ulteriormente difeso la sua pubblicazione: " Sonodistupratori e pedofili, non è istigare a violenza. La Costituzione garantisce la libertà di parola. Da me nessuna ......ormai fosse il momento adatto di darsfogo al credo fascista che, evidentemente, alberga in lui da tempo (il generale oltre ad essere un razzista omofobo rivendica anche il diritto di) ...Il direttore diPietro Senaldi, ha reagito: "Roberto straparla, avere idee diverse non significa". Ma l'antologia "infame" a cui fa riferimento Saviano e che Senaldi nega, è facilmente ...

Vannacci sollevato dal comando e trasferito, il generale: “Mi sento ... LA NAZIONE

Da me nessuna istigazione all’odio. Io non mi sento di fare passi indietro, rivendico quanto ho scritto”."Mi sento libero di odiare uno stupratore o chi fa del male a un bambino - continua - senza per ...Corona tra i suoi monti. Marchionne diceva: in vacanza da cosa Le case di De Crescenzo « M auro Corona, la stiamo cercando dal Corriere. Facciamo un pezzo su chi non si muove da casa, mentre tutti gl ...