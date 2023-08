L’ex-Ceo di Google vuole unire insieme IA e ricerca scientifica Ecco come

(Di venerdì 18 agosto 2023) Nel momento d’oro dell’Intelligenza Artificiale, è normale assistere ad un proliferare di start-up e progetti di sorta che intendono sfruttare il momento propizio per accodarsi alla scia del successo di questo tema. Solo alcune di queste riusciranno ad emergere nel mercato, e ancora meno addirittura a portare a una svolta nel settore. Ma se haidirigente Eric Schmidt, allora tutto cambia. Secondo lo scoop di Semafor,amministratore delegato distarebbe preparando il lancio di una nuova società per affrontare le sfide scientifiche con l’aiuto dell’intelligenza artificiale. Un progetto non-profit che si ispira ad OpenAI, l’organizzazione filantropica creatrice di ChatGPT, e che ha l’obiettivo di attirare i migliori talenti sia nel campo dell’Intelligenza Artificiale che della “scienza classica”, così da poter far ...

La società è guidata da McCardel, 34ennePalantir e PwC, e ... cioè attirando nuovi clienti con'offerta di servizi gratuiti e ... Hightouch Fondatori: Josh Curl, Kashish Gupta (co -), Tejas ......7 milioni di dollari all'dipendente per danni collaterali ... leggi anche Starbucks, il nuovolavorerà anche come barista mezza ...'agente che lo soffocò premendogli il ginocchio sul collo è ......tra Mark Zuckerberg e Elon Musk in Italia Il patron di X... il capo di Meta avrebbe rifiutato e per questo'incontro tra i due ... Per questo ildi Meta ha scritto: "Se Elon volesse valutare ...