L' ex ad di Thyssenkrupp in prigione I parenti delle vittime | «No al perdono»

Il casotorna alla ribalta: il manager tedesco Harald Espenhahn si trova n carcere in Germania dal 10 agosto: sconterà la pena in semilibertà e dormirà in. A quasi 16 anni dall'...Ma adesso anche il condannato numero uno per la tragedia dellaha varcato la soglia di ...per lui scattò la riduzione a 5 anni e il periodo di semilibertà (lavoro di giorno edi ......ritorna in primo piano: il dirigente tedesco Harald Espenhahn è attualmente detenuto in Germania dal 10 agosto e sconterà la sua pena in semilibertà, trascorrendo le notti in. ...

Caso Thyssenkrupp, il manager Espenhahn in carcere in Germania TGCOM

Una storia cominciata quel 6 dicembre del 2007, quando una violenta esplosione nelle acciaierie torinesi della ThyssenKrupp causò la morte ... andando solo a dormire in prigione. È l'epilogo della ...Impossibile dimenticare la tragedia della Thyssenkrupp di Tornino. A 16 anni dal terribile rogo, l'ex dirigente Espenhahn entra in carcere ...