Leverkusen-RB Lipsia sabato 19 agosto 2023 ore 15 | 30 | formazioni | quote | pronostici

Leggi su infobetting

(Di venerdì 18 agosto 2023) Se non è il match clou del primo turno di Bundesliga poco ci manca, perchè trae RBè già una sfida tra due pretendenti ad piazzamento tra i primi 4 della classifica. Il werkself ha superato il turno di DFB Pokal in scioltezza sommergendo di gol i dilettanti del Teutonia Ottensen. Tutto l’attacco è andato in gol, compreso il nuovo acquisto Boniface, arrivato InfoBetting: Scommesse Sportive e