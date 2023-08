L’europeismo convinto di Alberto Mortara | antifascista intransigente

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 18 agosto 2023)già dagli anni Trenta aveva iniziato i collegamenti con il movimento di “Giustizia e libertà”, non solo per evidenti affinità politico-ideologiche, ma anche per i legami familiari – per via materna – che aveva con i due fratelli Carlo e Nello Rosselli (oltre che con la loro madre, la famosa “zia Amelia” cui rimarrà sempre affezionatissimo). Allora, e fino al 1938,aveva svolto un’intensa attività operativa presso la Confederazione dei lavoratori del commercio, che lo aveva portato anche a Roma, a dirigere l’ufficio studi della stessa Confederazione. Motivo, questo, non ultimo dei rapporti con gli esponenti antifascisti, non solo quelli di “Giustizia e libertà”. Di seguito, la legislazione antiebraica, oltre al suo rifiuto a iscriversi al partito fascista, avevano costrettoa trovare ...