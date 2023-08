in rialzo sul dollaro trattato in avvio di giornata a 1,0884 in aumento delo 0,11%. La moneta unica arretra invece sullo yen a quota 158,2 pari ad un calo dello 0,23%. . 18 agosto 2023... anche se il più impaziente è proprio il centrocampista galiziano che ha detto sì a De Laurentiis ed è pronto a firmare un quinquennale che lo porterà a guadagnare anche 2 milioni dinetti a ...Il taglio riguarda al 7% il personale con retribuzione lorda mensile inferiore a 1.923, al 6% il personale chemeno di 2.692lordi mensili. I dettagli su cosa si intende per ...

L'euro guadagna sul dollaro a quota 1,0884 (+0,11%) - Ultima ora ... Agenzia ANSA

Insuperabile Milano: la richiesta media è di 626 euro per una singola ... città in cui il caro vita non ha raggiunto caratteri di insostenibilità e Brescia guadagna preferenze rispetto a Milano, ...Euro in rialzo sul dollaro trattato in avvio di giornata a 1,0884 in aumento delo 0,11%. La moneta unica arretra invece sullo yen a quota 158,2 pari ad un calo dello 0,23%. (ANSA). (ANSA) ...