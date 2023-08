Lega Pro | comunicati giorni e orari delle prime cinque giornate

(Di venerdì 18 agosto 2023) Caserta (Alfredo Stella). La Serie C dopo essere approdata sulla piattaforma Sky ha reso noto gligare dei tre gironi del campionato 2023/2024. Per quanto concerne la Casertana segnata ancora con una X in attesa del Consiglio di Stato del 29 agosto, dovrebbe esordire al Pinto contro il Monopoli (salvo rinvio di almenodue gare di campionato che la Casertana stessa chiederà alla Federazione) domenica 3 settembre alle ore 20.45. Da sottolineare che le partite dellaPro saranno spalmate nell’arco di tre, dal venerdì al lunedì. Ma vediamole questedel Girone C con i relativi. 1^ GIORNATA ANDATA – 01-02-03-04 ...

Calcio 2023 - 2024 Serie C Girone B Pubblicate sul sito ufficiale dellala programmazione e gli orari delle partite fino alla quinta giornata di andata. Il Pescara esordirà come noto in casa contro la Juventus Next Gen. La partita si giocherà sabato 2 settembre ...La tv ha cambiato da tempo la Serie A e adesso anche laha detto sì al calcio "spezzatino" quello del venerdì pomeriggio, del sabato sera, del lunedì, degli anticipi e dei posticipi. E ...Nei giorni scorsi laha diramato i calendari della serie C. Sopra un momento degli allenamenti in corso in questi giorni presso il campo sportivo di Bellinzago Novarese. Le prime 5 giornate Sono state rese ...

Serie C 2023 - 2024, calendario gare dalla 1a alla 5a Giornata diretta tv Sky Sport Digital-Sat News

TERAMO – Di allenatori ne abbiamo conosciuti tanti. Per uno nutriamo una simpatia particolare ma non chiedeteci perché, non sapremmo rispondere. Ricordiamo semplicemente, allora, che Agenore ...Nato in Gambia nel 2000, una storia di sacrificio e grande volontà alle spalle, Kujabi arriva due anni fa a Sassari dal Muravera come fuori quota e si impone sin da subito per personalità e talento, ...