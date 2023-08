Le ultime news sui programmi in partenza in autunno | tra Grande Fratello e Ballando con le Stelle | Le pillole de La Velenosa

(Di venerdì 18 agosto 2023) Allora amici manca meno di un mese alladel nuovo, quello con le nuove linee guida di Pier Silvio Berlusconi. Bandito il trash, conteranno solo le storie dei concorrenti. Come vi abbiamo già detto quest’anno ci saranno sia vip che nip nel cast. Si sono fatti molti nomi, per quanto riguardano i vip, ma gli unici due certi per ora sono: Giampiero Mughini e Alex Schwazer. Il nome di Mughini è stato fatto dal giornalista Giuseppe Candela per Dagospia, mentre il nome del campione olimpico da TvBlog. Diciamo che volendo mettere al bando il trash non so quanto sia azzeccata la scelta di Mughini che conosciamo come uno con l’arrabbiatura facile, addirittura è andato anche alle mani con Sgarbi. Eppure Dagospia lo dà certo “Un lungo curriculum, unapersonalità. Gira voce che il prossimo 11 ...

Tuttavia, sembra che la verità sia un'altra: a smascherare la bugia ci ha pensato un utente che ha inviato una segnalazione alla gossippara Deianira Marzano: Scopri lesu Amici... facendo urlare di paura i bambini', ha detto Ghulamullah a Geo, presidente del sito Allai ...himalayani di Himachal Pradesh e Uttarakhand In Himachal Pradesh 41 persone sono morte nelle24 ...Niente Scarlet Witch in Deadpool 3 No, secondo leindiscrezioni, Elizabeth Olsen non apparirebbe in Deadpool 3 . Considerata la possibile trama del film , che avrebbe a che fare con viaggi ...

Calciomercato, le news di oggi in diretta Sky Sport

Il Sassuolo sta lavorando, in questi ultimi giorni di calciomercato estivo, per capire come si evolverà la questione legata a Berardi. La trattativa tra la Juventus i neroverdi, per l’attaccate, è ...Roma, 22 ago. (Adnkronos/Labitalia) - "Le strade che intravedo sono due: dopo una iniziale accoglienza sui luoghi di sbarco, si accolgano i migranti che vogliono restare in Italia e che ne hanno dirit ...