Le linee rosse di Biden e Putin. Così Washington ha ridimensionato la minaccia nucleare di Mosca

... finito nella stretta ai prestiti bancari decisa dalla leadership comunista circa 2 anni fa per ripulire i conti del mattone introducendo le tredei bilanci, si è abbattuta la tegola ...Fu allora che le autorità stabilirono "tre" che fissavano i benchmark di leva che i costruttori dovevano soddisfare se volevano prendere in prestito più denaro. Le obbligazioni cinesi in ...... dicendo poi che pur avendo avuto profondi contrasti con Putin, insieme ad Angela Merkel "avevamo dimostrato di essere consapevoli delle sue. Per questo abbiamo rifiutato l'adesione di ...

Le linee rosse di Biden e Putin. Così Washington ha ridimensionato ... Il Foglio

Il "rischio di escalation", fino a pochi mesi fa il mantra della Casa Bianca sia come espressione di paura reale sia come motivazione per calibrare il sostegno all'Ucraina, si è notevolmente abbassato ...MotoGP GP Austria Red Bull Ring Mooney VR46 - Marco Bezzecchi ha ottenuto il miglior tempo nella prima giornata di prove del Gran Premio d'Austria, decimo round della MotoGP 2023 che si correrà domeni ...