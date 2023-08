“Le carceri sono diventate discariche sociali” | nei 12 istituti calabresi | 249 detenuti in più e 473 agenti in meno

Leggi su feedpress.me

(Di venerdì 18 agosto 2023) Scoppiano lein Calabria , tra numeri che non tornano e storie drammatiche. Da quel mondo inquieto e oscuro risalgono urla d’angoscia che nonpiù isolate. Un mondo di sepolti vivi, ovunque in sofferenza, tra vuoti nell’organico della polizia penitenziaria e una popolazione detenuta che continua ad aumentare. In tutta la regione ci12di pena con 3.003 reclusi rispetto...