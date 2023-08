Le anticipazioni del 18 Agosto 2023 de La Promessa | la delusione di Maria

Leggi su tutto.tv

(Di venerdì 18 agosto 2023) Il 18, su Canale 5, a partire dalle 14.45, va in onda una nuova puntata de La. Ormai, si è entrati nel vivo della soap spagnola. Alla trama, si sono aggiunti tanti nuovi dettagli che, tutti i giorni, tengono gli spettatori incollati al piccolo schermo. L’appuntamento di oggi non farà eccezione. In particolare,rimarrà delusa da una decisione di Cruz, Romulo e il Barone avranno un’accesa discussione e Miguel fuggirà. Potrebbe interessarti: Ecco come vedere l’ultima puntata de LaTutte ledel 18de La: Cruz prende una decisione Nella puntata del 18de La, Curro ed Eugenia avranno modo di passare un po’ di tempo ...