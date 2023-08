Lazio | Pellegrini in prestito biennale | ecco perché si può

...36 Milan, Pellegrino a un passo 09:31 Juventus, giorni decisivi per Berardi 08:58 Napoli, fatta per Gabri Veiga 08:50, idea Guendouzi 08:47 Milan,in pole per la difesaallain prestito biennale La posizione della FIGC Luca(Ansa - Calciomercato.it)Lucaè ufficialmente un giocatore della. Il terzino, che l'anno scorso ha ...Intanto è ufficiale il passaggio di Lucaallacosì come Rovella. Uno degli ultimi colpi in uscita dei bianconeri, che hanno beneficiato anche per avere una discreta somma da ...

Obiettivo di mercato dichiarato per la Lazio è Hugo Lloris, portiere del Tottenham laureatosi campione del mondo in Russia nel 2018 con la nazionale francese da capitano, l’estremo difensore è stato ...Torino, 17 ago. – E’ ufficiale la cessione da parte della Juventus di Luca Pellegrini alla Lazio. A dare l’annuncio il club bianconero sul proprio sito web. “Juventus… Leggi ...