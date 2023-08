Lazaro al Torino | distanza minima con l’Inter! Juric spinge ? TS

(Di venerdì 18 agosto 2023)viaggia verso il. L’austriaco saluterà definitivamente l’Inter per ritornare in terra granata.tra Marotta e Vagnati CI SIAMO ? Valentinocorre forte verso il. Are la trattativa sia lo stesso giocatore, fuori dal progetto tecnico di Simone Inzaghi, che lo stesso Ivan. Il tecnico del Toro ha apprezzato lo scorso anno le doti e l’impegno del laterale mancino. Beppe Marotta e Vagnati (DS granata) sono ormai quasi alla stretta di mano: ballano appena 500 mila euro. La richiesta iniziale dell’Inter era stata di 4,5 milioni di euro contro i 3 del Toro. Poi i nerazzurri sono scesi a 4 e ilha alzato a 3,5. Ora si cerca il definitivo punto d’incontro. Già martedì potrebbe essere a ...

Valentinotorna a vestire la maglia del. Il club granata ha trovato l'accordo con l'Inter per il trasferimento, questa volta a titolo definitivo, dell'esterno austriaco. Sarà lui il sostituto di ...... che ha già ceduto Gosens, dovrà cercare di piazzare in uscita un altro esterno come Valentino, rientrato del prestito annuale al. In merito alle priorità di mercato fissate da Simone ...1 La trattativa per il ritorno di Valentinoalè entrata nel vivo. Dopo la cessione di Wilfried Singo al Monaco , il dt Davide Vagnati è piombato sull'esterno dell' Inter, che già nella scorsa stagione ha vestito la maglia granata.

Calciomercato Torino, è fatta per Lazaro a titolo definitivo: i dettagli Toro News

Valentino Lazaro torna al Torino, questa volta a titolo definitivo. Nelle scorse ore il club granata ha chiuso la cessione di Singo al Monaco e per sostituirlo ha raggiunto un accordo con l’Inter per ...Lazaro Torino – Ivan Juric è pronto ad accogliere nuovamente in rosa Lazaro, dopo la passata stagione dove aveva giocato per 22 volte non trovando però la via del gol. Stavolta l’esterno è pronto a ...