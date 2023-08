Lawmen | Bass Reeves | le prime immagini della serie tv in cui David Oyelowo porta la giustizia nel vecchio West

La nuova serie antologica di Paramount+Reeves è stata ideata da Taylor Sheridan, creatore di Yellowstone, Tulsa King ...La trama diReeves In streaming quest'autunno,Reeves ripercorre in 8 episodi la storia di questo ex schiavo realmente esistito diventato uno dei grandi eroi di frontiera ...Taylor Sheridan, reduce dal successo di Yellowstone, è il produttore della nuova serieReeves , di cui è stato condiviso il primo teaser . Il progetto con star David Oyelowo debutterà in autunno su Paramount+ e nel video si vede il protagonista che promette di assicurare ...

Lawmen: Bass Reeves, le prime foto della nuova serie con David ... BadTaste.it Cinema

Lewis Pullman, who played weapons officer Bob in Top Gun Maverick, explained one of the grossest protocols used during training and filming the action movie.Taylor Sheridan knows how to entice some of Hollywood's elder statesmen to playing cowboys in the Yellowstone universe, and Lawmen Bass Reeves is no exception.