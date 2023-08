Lavoro e occupazione | patrimonio storico abbandonato e giovani costretti ad emigrare

Leggi su casertanotizie

(Di venerdì 18 agosto 2023) Santa Maria Capua Vetere. “La città potrebbe vivere di turismo e invece da anni l’amministrazione comunale non persegue nessuna strategia per alimentare questo comparto che anche nelle città più piccole produce significativi risultati per il territorio”. Con queste parole Raffaele Aveta, capogruppo di “Alleanza per la città-Movimento Cinque Stelle”, denuncia l’assenza di politiche di marketing territoriale e la mancanza di strutture materiali e tecnologiche per l’accoglienza dei turisti. “Si pensi – continua il leader dell’opposizione – che se si intende per esempio effettuare una visita guidata dell’Anfiteatro occorre rivolgersi ad una cooperativa di Napoli. Viene fornito dalla biglietteria un numero di telefono e laddove un operatore risponde si viene invitati da questi a scrivere una e-mail ad un altro soggetto per verificare la disponibilità della guida. Un procedimento ...