Lavoro e inclusione sociale | quali sono le misure più efficaci?

Leggi su quifinanza

(Di venerdì 18 agosto 2023) I governi, i responsabili politici e le parti sociali dovrebbero prendere in considerazione la revisione e l’adozione di meccanismi finanziari, esistenti in patria o implementati altrove, per lo sviluppo delle competenze e l’apprendimento permanente per migliorare la partecipazione di gruppi di persone svantaggiate. È quanto rileva il nuovo rapporto “Meccanismi di finanziamento per promuovere l’nei sistemi di competenze e di apprendimento permanente: panoramica globale delle pratiche attuali e delle opzioni politiche” dell‘Organizzazione internazionale del(ILO). Si tratta del primo studio globale che analizza l’a degli strumenti di finanziamento esistenti destinati a individui, fornitori di formazione e imprese. Il report raccomanda, inoltre, come questi strumenti dovrebbero essere ...