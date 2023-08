Latina Controlli serrati dei carabinieri contro i furti in abitazione su tutta la provincia

(Di venerdì 18 agosto 2023) Idella Compagnia dicontinuano a mantenere costante l’opera fondamentale dillo preventivo del territorio: l’Arma deigarantisce la propria presenza soprattutto nelle ore serali e notturne per dare risposte concrete alla cittadinanza in relazione alla prevenzione dei reati predatori e, soprattutto, alla prevenzione e repressione deiin. Nella scorsa L'articolo Temporeale Quotidiano.

...e denunce della GdF Cronaca [ 12/07/2023 ] Oss arruolata in pandemia, incassa il ... retroguardia blindata Sport [ 18/08/2023 ] Taranto, operazione esuberi: Crecco al. In Tre con le ......e denunce della GdF Cronaca [ 12/07/2023 ] Oss arruolata in pandemia, incassa il ... retroguardia blindata Sport [ 18/08/2023 ] Taranto, operazione esuberi: Crecco al. In Tre con le ......e denunce della GdF Cronaca [ 12/07/2023 ] Oss arruolata in pandemia, incassa il ... retroguardia blindata Sport [ 18/08/2023 ] Taranto, operazione esuberi: Crecco al. In Tre con le ...

Latina - Controlli di Ferragosto, il bilancio della Questura Teleuniverso

I Carabinieri della Compagnia di Latina continuano a mantenere costante l’opera fondamentale di controllo preventivo del territorio: l’Arma dei Carabinieri garantisce la propria presenza soprattutto n ...Sono in tanti, la maggior parte di loro arriva da fuori città e si appostano principalmente nelle ore notturne, quando pensano di poter sfuggire con più facilità ai controlli ...