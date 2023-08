Latina | anziano muore mentre fa il bagno L’eliambulanza atterra in spiaggia

(Di venerdì 18 agosto 2023)– Tragedia sul litorale di, precisamente tra Capoportiere e Foce Verde, dove un 80enne è stato colpito da un infartofaceva il. Nonostante la difficilissima situazione i bagnini hanno immediatamente messo in pratica le attività di rianimazione, attendendo l’arrivo del 118 da loro chiamato. Poco dopo un’ambulanza è giunta sul posto, a cui poi è seguito anche l’arrivo di un elisoccorsoto in. Ma nonostante i disperati tentativi per rianimare l’uomo, per l’80enne non c”è stato niente da fare. Sul posto sono giunti anche gli agenti della Polizia di Stato e i militari della Guardia Costiera per gli accertamenti del caso. Il Faro online, il tuo quotidiano sempre con te – Clicca qui per leggere tutte le notizie di ...

