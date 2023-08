“Lasciatemi | devo far esplodere questo camion in Vaticano” | arrestato

(Di venerdì 18 agosto 2023) Tra le accuse resistenza minacce e violenza a pubblico ufficiale e lesioni “andarefarin”. E’ quanto avrebbe detto l’uomo, che questa mattina ha seminato il panico per le strade della Capitale con ungru, quando è stato fermato dagli agenti dopo un inseguimento durato diversi chilometri. L’uomo, un italiano di 53 anni di Guidonia, che doveva trovarsi agli arresti domiciliari per resistenza, secondo quanto ricostruito, intorno alle 7 di questa mattina ha prima danneggiato con una pietra l’auto di una donna cercando di impossessarsene e ha poi sottratto ilgru da un’azienda. Da lì ha iniziato la sua folle corsa speronando diverse auto prima di essere bloccato dai poliziotti in via Gregorio ...

