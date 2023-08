“L’argento colloidale può interferire con l’efficacia dell’anello anticoncezionale?”

Leggi su gravidanzaonline

(Di venerdì 18 agosto 2023) Salve, avrei bisogno di un’informazione a livello ginecologico. Le spiego. Sono due anni circa che utilizzo l’anelloKirkos. La scorsa settimana ho avuto la candida e per 3 giorni, una volta al giorno, ho utilizzatodiluito in acqua che ho inserito direttamente in vagina. La candida è passata. Ora però volevo capire sepuò compromettere. Grazie. L'articolo proviene da GravidanzaOnLine.