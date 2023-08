Lamborghini Lanzador | svelato concept della prima elettrica del Toro

(Di venerdì 18 agosto 2023)presenta alla Monterey Car Week lacar, lavettura 100%delche debutterà nel 2028 come quarto modello di serie. Laè una Gran Turismo 2+2 ...

Con lapunta infatti ad aumentare la base clienti, in particolare quella femminile. "La clientela femminile cresce ma in modo non soddisfacente. Oggi siamo intorno al 10% forse ...30 Interni Lo spazio a bordo è una delle priorità della, che grazie al powertrain elettrico può contare sia sul portellone posteriore sia su un vano aggiuntivo anteriore.Ecco alcune novità tecniche diDinamica Veicolo Integrata (LDVI ). La nuova versione del sistema di controllo della dinamica di guida, dotato di un numero maggiore di ...

Ecco le prime immagini di Lamborghini Lanzador MotoriSuMotori

Tempo di lettura: 6 minuti Negli ultimi anni abbiamo intercettato diverse anticipazioni sulla prima, storica Lamborghini elettrica. Nonostante sia stata prima smentita, poi messa in dubbio e infine c ..."Con questo concept, stiamo aprendo un nuovo segmento di auto: l'Ultra GT che offrirà ai clienti una nuova e ineguagliabile esperienza di guida, tipicamente ...