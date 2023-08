Ladislao Odescalchi | il fondatore di Ladispoli protagonista nel nuovo libro di Andrea Cotticelli

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 18 agosto 2023) Il Principe(1846-1922), Signore di Palo, è tra i protagonisti de “L’ultimo gran ballo della Roma Pontificia. Ritratti e Storie familiari della Nobiltà dell’Ottocento”, ildi, edito da Palombi Editori, uscito in questi giorni in tutta Italia.è passato alla storia per essere stato ildiovvero la Città di, situata sul litorale laziale a nord di Roma. Sul finire dell’Ottocento il romano Principe, discendente di Papa Innocenzo XI, destinò considerevoli sostanze del suo patrimonio al completo restauro del suo imponente Castello...