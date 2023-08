Evergrande, la più grandedi sviluppo immobiliarein termini di vendite, era già fallita nel 2021 , dopo esser stata travolta da una valanga di debiti e non esser riuscita a ripagare ...Il colosso immobiliare, Evergrande , ha dichiarato bancarotta presso una corte di New York. La, un tempo la seconda in Cina per fatturato, era andata in insolvenza nel 2021 per il forte indebitamento ed era ...... a NWTN (Zhejiang) Automobile,di prodotti per la mobilità con sede a Dubai e quotata al Nasdaq, fondata dall'imprenditoreAlan Nan Wu. In base alla proposta, NWTN acquisirà il 27,5% ...

La società cinese Evergrande ha dichiarato fallimento negli Stati Uniti Il Post