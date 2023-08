La scure della Difesa | il generale Vannacci destituito per il suo libro

Leggi su nicolaporro

(Di venerdì 18 agosto 2023) La decisione è arrivata rapidamente: ilRoberto, finito nella bufera per quanto scritto nel suodal titolo “Il Mondo al Contrario”, è stato sollevato dal comando e rimosso da capo dell’Istituto geografico militare di Firenze. Lo Stato Maggiore dell’Esercito lo ha deciso a nemmeno 24 ore di distanza dalla polemica: il comandante di divisione rimarrà a disposizione del comando delle forze operative terrestri e non lascerà per il momento il capoluogo toscano. A nulla sono servite le giustificazioni arrivate ieri all’Ansa e oggi sui giornali. “Il caos è voluto e non certo da me. È uncontrocorrente, che si schiera contro il pensiero unico e chi vuole presentare una realtà distorta rispetto a quello che viviamo tutti i giorni”, ha spiegato oggial Giornale provando a ...