La Sardegna va a fossile e a fuoco | è ora che i sardi tocchino di nuovo palla

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 18 agosto 2023) di Fridays for Futuregna Di energia insi parla molto e si litiga anche di più. All’annosa questione del carbone e della Saras si sono aggiunti il piano di metanizzazione, la crisi energetica e, in ultimo, l’arrivo di centinaia di progetti legati alle fonti rinnovabili. Come Fridays For Futuregna vogliamo provare a offrire un po’ di risposte alle tante e ai tanti che le cercano. Energia in: un’isola che va a(e a) Ci dicono che viviamo in un paradiso terrestre, un’isola incontaminata da proteggere senza toccare. È falso. Laè una terra avvelenata. Il sistema elettrico sardo si regge su una certa quota di rinnovabili, installate soprattutto nei decenni dopo il 2008 (circa il 25% nel 2022) e tre grandi poli di ...