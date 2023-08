La Russia conferma l’attacco di droni a Mosca

...e la Nato alimentano i conflitti e le guerre" Che differenza fa per ladi Putin la condanna della guerra da parte degli oligarchi Il ministero della Difesa russo, intanto,che "il ...È anche la regia del riavvicinamento dell'Arabia Saudita ai governi totalitari di, Cina e ... La nota diffusa da Downing Street adella visita di MbS chiarisce che l'obiettivo è ad ampio ...leggi anche Nord Corea e, Kim Jong - unaccordo militare con Mosca "Putin sarà eletto ancora presidente" In vista delle elezioni presidenziali del 2024, Lukashenko ha dichiarato che '...

Nord Corea e Russia, Kim Jong-un conferma accordo militare con Mosca Sky Tg24

Nella notte, è stato abbattuto un drone nel cielo di Mosca, i cui rottami sono atterrati vicino al padiglione espositivo dell'Expocenter senza causare danni significativi. L'area oggetto della ...I mercenari di Prigozhin vivono in tenda in due «accampamenti» e sono ora registrati come «educatori». Da lì partono per missioni (o licenze) ...