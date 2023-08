(Di venerdì 18 agosto 2023)- La caccia al centravanti è ormai frenetica. Lacomincerà la stagione con un solo specialista del ruolo, Andrea Belotti , che nello scorso campionato non ha segnato neanche un gol. In ...

- La caccia al centravanti è ormai frenetica. Lacomincerà la stagione con un solo specialista del ruolo, Andrea Belotti , che nello scorso campionato non ha segnato neanche un gol. In questo mercato così complicato per le squadre italiane, il ...DI SORRENTO. Un orrendo delitto, per la mostruosità della dinamica, una intera comunità sotto choc. Stavano controllando l'andamento dei lavori in corso nel palazzo didi Sorrento quando sono stati richiamati dalle urla strazianti di una donna provenienti da un vicino parcheggio condominiale. Pochi passi e la scena che si sono trovati davanti agli occhi è ...... Napoli in testa, dove i sacchetti di immondizia arrivavano fino al secondodei palazzi. Qui ... quel che resta della struttura lo si può vedere nelle inedite foto che pubblichiamo qui sul "". ...

La Roma ha un piano per Zapata, ma c’è un’alternativa Corriere dello Sport

Ekitike sarebbe una possibilità alternativa a Zapata, una scommessa sul futuro che intriga la Roma. Diverso è il discorso che riguarda Abel Ruiz, centravanti spagnolo classe 2000 del Braga, che non ...L'anticiclone nordafricano è pronto ad invadere l'Italia. Il caldo torna protagonista una settimana dopo Ferragosto. Sabato prossimo, secondo il bollettino giornaliero sui ...