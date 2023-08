(Di venerdì 18 agosto 2023) A Camp David apre un nuovo capitolo dell'Indo-Pacifico diviso in blocchi, con Corea del Sud e Giappone: "insieme saremo più sicuri". Convergenze militari e di intelligence, ma da Washington assicurano che non è una mini-Nato e "non è contro nessuno". A Pechino la pensano diversamente: "Fanno cricche esclusive, ma Taiwan deve essere e sarà riunificata"

La rete di Biden per arginare la Cina (di G. Belardelli) L'HuffPost

A Camp David apre un nuovo capitolo dell'Indo-Pacifico diviso in blocchi, con Corea del Sud e Giappone: "insieme saremo più sicuri". Convergenze ...