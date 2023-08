La prof ssa Maria Rosaria Giacobbe è tornata alla Casa del Padre

Leggi su ilblogdigio

(Di venerdì 18 agosto 2023) Crediamo di possedere le chiavi del tempo, ma esso, inesorabile, ha le sue scadenze. Un arrivederci fugace, l’impegno morale di rivedersi ancora ed invece sei partita per il tuo viaggio senza ritorno. Te ne sei andata così, in una calda notte d’estate, spazzando via le sofferenze che ti hanno ferito il corpo e l’anima. Il Blog di Giò.