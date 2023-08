(Di venerdì 18 agosto 2023) Roma, 18 ago – I minatori di Drmno, in, a 50km a est di Belgrado, per la seconda volta dal 2020, mentre stavano raggiungendo i livelli del giacimento di carbone con un’escavatrice, a 8m di profondità, si sono imbattuti nei resti lignei di un’antica imbarcazione. I lavoratori hanno subito contattato gli archeologi del Parco Archeologico di Viminacium, associati all’Istituto Archeologico di Belgrado, che hanno identificato nei resti unadi epoca. L’età esatta dell’imbarcazione è ancora sconosciuta per il momento, ma sulla base di precedenti ritrovamenti, i ricercatori pensano che possa risalire al terzo o quarto secolo d.C., ulteriori conferme arriveranno dopo attenti esami al radiocarbonio. L’antica cittàdi Viminacium All’epoca, una vivace città ...

...vigili e sospettosi lanciati verso i pochi temerari che sbarcano dalla Laurana (la scalcinata... Per questo, forse , la "troppità", in ogni sua versione, risulta incompatibile con il luogo. ......patria da Costantinopoli dove erano state portate 86 anni prima 1560 " La Chiesa cattolica... primaa vapore americana di Robert Fulton, salpa da New York per Albany sul fiume Hudson, ...... lacon a bordo William Brandford e il gruppo dei Padri Pellegrini diretti in America del Nord ... apostolica eè la religione della maggioranza dei francesi. Il concordato resta in vigore ...

La nave romana riemerge dalla terra di Serbia Il Primato Nazionale

«Ho perso 330 euro di prevendite, dovevo andare alla discoteca Cavo Paradiso di Mykonos ma è saltato tutto». Una crociera rovinata. Perché Gianluca, ragazzo romano ...Così all’AdnKronos Beniamino Susi, vice presidente nazionale della Simeu e direttore del reparto “In questi giorni di agosto nel Lazio sono i pronto soccorso di Ostia, Civitavecchia e Formia ad essere ...