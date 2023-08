La Ginnastica Petrarca presenta gli staff tecnici della stagione 2023 - 2024

Professionalità, passione e innovazione sono i requisiti della società nell'insegnamento a tutti i livelli...lettura Facebook Twitter WhatsApp Condividi via Email Stampa Articoli correlati LUCCA - Lunedì 8 febbraio Porta Elisa si tinge di giallo per Patrick ZaKi 5 Febbraio 2021 AREZZO -...esperienza da vivere" è lo slogan dell'annata al via con la giornata di prova di mercoledì 6 settembre

La Ginnastica Petrarca presenta gli staff tecnici della stagione 2023 ... LA NAZIONE

Arezzo, 18 agosto 2023 – La Ginnastica Petrarca ufficializza gli staff tecnici della stagione 2023-202 4. Professionalità, passione e forte innovazione sono i requisiti espressi da istruttori e allena ...“Petrarca… esperienza da vivere” è lo slogan dell’annata al via con la giornata di prova di mercoledì 6 settembre ...