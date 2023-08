La decisione è presa | addio al Napoli

Leggi su spazionapoli

(Di venerdì 18 agosto 2023) Ilha preso la sua: il calciatore non giocherà con la maglia azzurra nella prossima stagione, scelta la destinazione Il nuovo corso di Rudi Garcia in casaè pronto a partire ufficialmente e lo farà sabato 19 agosto in serata allo stadio Benito Stirpe di Frosinone, dove i campioni d’Italia scenderanno in campo per la prima giornata del nuovo campionato di Serie A TIM. La squadra azzurra non ha vissuto una rivoluzione, come invece era accaduto nel corso della passata stagione con gli addii di Kalidou Koulibaly, Dries Mertens, Lorenzo Insigne e Fabian Ruiz. Quest’anno invece l’unica grande cessione delè stata rappresentata dal passaggio di Kim Min Jae al Bayern Monaco, dopo il pagamento della clausola rescissoria da parte del club bavarese. Per quanto riguarda il calciomercato in entrata ...