La clausola | la penale | la panchina azzurra | cosa succede adesso tra Spalletti e il Napoli

Cosi' come resta l'ombra delladi non ingaggio del Napoli, che reclama il pagamento di una. Ma Spalletti, confortato dal parere dei suoi legali, ha detto si' all'offerta di Gravina, ...Il Napoli, però, continua a chiedere i soldi delladi circa 3 milioni di euro. Da capire poi se rimarrà in ambito sportivo o se gli azzurri vorranno farsi valere anche in altre sedi e quindi ...... Mattia Grassani, al telefono con l'ANSA ha ufficializzato come Luciano Spalletti, annunciato oggi dalla Figc come nuovo ct dell'Italia, non pagherà in modo intenzionale lacondi tre ...

Si va verso la battaglia legale tra il nuovo ct azzurro e il Napoli. La Figc è parte estranea ma ha assicurato il massimo appoggio nel caso di un contenzioso legale con De Laurentiis ...Con un comunicato ufficiale, la FIGC ha annunciato Luciano Spalletti. Ha firmato fino al Mondiale 2026 e inizierà il suo incarico il 1 settembre.