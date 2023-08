La Cina non è vicina | troppe bugie ed economia precaria Così Pechino è una bomba a orologeria globale

Leggi su affaritaliani

(Di venerdì 18 agosto 2023) In un film del 1967 Marco Bellocchio raccontava al mondo che "Laè vi". Poco meno di 60 anni dopo ci troviamo a sperare che la vinza sia un po' meno concreta. Perchérimane un problema, un mistero, un'incognita a livello mondiale che impedisce di guardare al futuro – di per sé incerto – con un minimo di lucidità in più. Alla base di tutto, una mancanza di trasparenza comunicativa che complica ogni piano. La disoccupazione aumenta? E Xi Jinping decide arbitrariamente che non pubblicherà più i dati. D'altronde, dover prendere consapevolezza che un giovane su cinque è disoccupato non dev'essere facile per la (futura) primadel mondo.