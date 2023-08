La brutta abitudine degli italiani all’estero | anche la Meloni prende posizione VIDEO

Leggi su notizie

(Di venerdì 18 agosto 2023) Le immagini dei ragazzi che scappano dal locale sono diventate virale, scena che ha fatto infuriare il Premier Un gruppo di ragazzifa il cosiddetto “vento” in Albania, ovvero scappare senza pagare il conto in un ristorante, e a saldare è il governo italiano. A deciderlo il Premier in persona Giorgia. A rivelarlo è stato il Primo Ministro Edi Rama in una intervista al quotidiano La Stampa. Ed è stata la stessa ambasciata d’Italia a Tirana che ha fatto sapere che da Giorgiaè arrivato l’input di pagare il conto che questi quattro ragazzi non hanno pagato. “Su indicazione del presidente del Consiglio abbiamo provveduto a saldare il conto lasciato non pagato“, la nota ufficiale emessa rilasciata dalla sede diplomatica italiana che si trova nel paese albanese. Il Primo ministro albanese Rama e il Premier ...