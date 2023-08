La Blu Basket riparte all’inseguimento del sogno A1 | “Sarà più difficile | ma ci proveremo”

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 18 agosto 2023) Treviglio.la nuova stagione della Blu. Il raduno di venerdì (18 agosto) mattina al PalaFacchetti ha sancito l’inizio della nuova avventura in Serie A2 della Gruppo Mascio Treviglio, a due mesi e mezzo dall’eliminazione in semifinale playoff contro Torino. Il gruppocon un nuovo corso con l’ingresso di Luca Infante nel ruolo di direttore sportivo, ma con la continuità rappresentata da coach Alex Finelli in panchina e in campo dai veterani Luca Vitali (playmaker), Bruno Cerella (guardia/ala, assente, in permesso), Marco Giuri (play/guardia) e ovviamente capitan Brian Sacchetti (ala), confermati rispetto al roster dell’ultima annata. Non mancano le novità, a partire dai ritorni di AJ Pacher (ala/centro, in congedo, fresco di nascita della figlia) e Federico Miaschi (guardia/ala), fino ai grandi colpi estivi: ...