La Bce avverte il governo | in arrivo una lettera contro la tassa sugli extraprofitti delle banche

Secondo: Fi chiede di escludere le banche che non ricadono sotto controllo, ovvero le banche di ... Linea opposta in Fi: "Se non portiamo a casa la riforma siamo spacciati alle Europee" -un ...Ipotizzando un ritocco dei tassi dello 0,25% in tutte e tre le riunioni, la spesa per le rate ... con effetti diretti sulle bollette degli italiani "Assoutenti ". Occorrerà quindi ...Ipotizzando un ritocco dei tassi dello 0,25% in tutte e tre le riunioni, la spesa per le rate ... con effetti diretti sulle bollette degli italiani,Assoutenti. Occorrerà quindi attendere i ...

La Bce avverte il governo, in arrivo una lettera contro la tassa sugli ... LA NOTIZIA

La Bce vede ancora incerte le prospettive di crescita economica dell’area euro cala l'inflazione ma i tassi resteranno alti ...Le stime dell’Istat registrano un nuovo rallentamento dell’inflazione in Italia nel mese di luglio: +5,9% rispetto al +6,4% di giugno. Secondo il bollettino economico della Bce pesano la guerra, la st ...