La Bartoccini Fortinfissi riparte con in testa la serie A1

(Di venerdì 18 agosto 2023) La squadra del neo coach Giovi ha iniziato la preparazione in vista della nuova stagione Lavuole riconquistare la serie A1. Dopo l’amara retrocessione di qualche settimana fa, la società perugina punta al prossimo campionato di A2 per ritrovare la massima categoria della pallavolo nazionale. Per farlo ha allestito un roster di alto livello, coniugando al meglio qualità ed esperienza e ha deciso di affidarlo al giovane tecnico Andrea Giovi. Il neo coach e il suo staff giovedì 17 agosto hanno dato il via alla preparazione con test fisici nella palestra di San Marco a Perugia e lavoro in spiaggia a San Feliciano (Zocco Beach). Mercoledì 16 agosto, invece, società, squadra, staff tecnico e collaboratori si sono ritrovati per la tradizionale ‘welcome dinner’ a San Sisto, presso la nuova sede della Gioielleria ...