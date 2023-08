(Di venerdì 18 agosto 2023)sie nonper. Assenza pesante per il Napoli all’esordio nel campionato di Serie a 23-24. A comunicarlo è il Napoli nel report. Gaetano ha svolto lavoro personalizzato in palestra e personalizzato in campo.ha svoltodel lavoro in gruppo,personalizzato per une non prenderàalla trasferta di. Proprio ieri Garcia sembrava aver recuperato tutti (Anguissa) e chiuso le polemiche sulla diversa preparazione fisica. Oggi invece siil georgiano e quindi il Napoli domani sarà costretto a giocare senza di lui. L'articolo ilNapolista.

ha svolto parte del lavoro in gruppo, parte personalizzato per un affaticamento e non prenderà parte alla trasferta di Frosinone.Il brasiliano si rialza dopo l'intervento dallo staff medico 23 - Siil gioco per qualche ... I ciprioti non sfruttano il corner e il Napoli in ripartenza prova il contropiede ma...L'11 agosto contro l'Apollon Limassol, il Napoli affronterà l'ultima amichevole stagionale e dovrà già fare a meno di, alle prese con un trauma contusivo e ancora Anguissa, il quale ha ...

Kvaratskhelia si ferma (affaticamento), non parte per Frosinone ... IlNapolista

Niente esordio stagionale a Frosinone dunque per la stella georgiana, ma lo stop non dovrebbe essere particolarmente serio.Attraverso il sito ufficiale del Napoli è arrivato il report dell'allenamento odierno agli ordini di Rudi Garcia. Problema fisico per Kvaratskhelia che non ci sarà con il Frosinone. IL REPORT - Seduta ...