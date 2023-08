Rudi Garcia sarà costretto nella prima trasferta del campionato a rinunciare alla presenza di, che verrà escluso dai convocati per un affaticamento ...Commenta per primo Attraverso il sito ufficiale del Napoli è arrivato il report dell'allenamento odierno agli ordini di Rudi Garcia. Problema fisico percheci sarà con il Frosinone. IL REPORT - Seduta mattutina per il Napoli al SSCN Konami Training Center. I campioni d'Italia esordiranno in campionato domani 19 agosto contro il ......(Calciomercato.it)Per farlo dovrà affidarsi sia ai volti ben noti come Osimhen e, ... Gabri Veiga al Napoli: quanti top club battuti da De LaurentiisL'acquisto di Gabri Veigadeve ...

Kvaratskhelia non parte per Frosinone: il comunicato del Napoli Corriere dello Sport

L'esterno offensivo georgiano Khvicha Kvaratskhelia, invece, ha svolto parte del lavoro in gruppo, parte personalizzato per un affaticamento e non prenderà parte alla trasferta di Frosinone.Niente esordio stagionale a Frosinone dunque per la stella georgiana, ma lo stop non dovrebbe essere particolarmente serio.