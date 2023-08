(Di venerdì 18 agosto 2023) La primadella stagione 2023/24 è pronta a scendere in campo in una partita ufficiale tra soli due giorni. L'esordio dei bianconeri è in programma domenica 20 maggio alle 18:45 nella sfida della ...

La primadella stagione 2023/24 è pronta a scendere in campo in una partita ufficiale tra soli due giorni. L'esordio dei bianconeri è in programma domenica 20 maggio alle 18:45 nella sfida della Dacia ...2 Leonardo Bonucci e l'Union Berlino,d'intesa. Secondo le ultime indiscrezioni il club tedesco sta avanzando bene per il difensore in uscita dallaNel frattempo Massimiliano Allegri sta facendo alcunetattiche e la squadra ha svolto un allenamento congiunto con l'Alessandria che è servito soprattutto a Nicolò Fagioli e Paul Pogba per ...

Juve, prove tecniche per Allegri: il 3-5-2 può lasciare spazio a un nuovo modulo Corriere dello Sport

(Carlos Passerini) Nuovo Milan, vecchie ambizioni. «L’obiettivo è vincere» ha messo in chiaro Stefano Pioli il giorno del raduno, senza bisogno di specificare cosa, perché è chiaro a tutti che nella ...Juve-Berardi, avanti tutta. La Signora ci crede e prova a piazzare il colpaccio di fine mercato per regalare a Massimiliano Allegri il tassello per completare il puzzle dell’attacco. L’identikit ...