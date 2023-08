Juve | la beffa è dietro l’angolo | cosa sta succedendo

Il Liverpool compie lo scatto decisivo per il centrocampista e brucia la Juventus: accordo vicino eper Giuntoli La Juventus non riesce a trovare il guizzo decisivo per sbloccare il mercato e ormai l'inizio della nuova stagione è alle porte.Lazar Samardzic non sarà un giocatore dell' Inter, e questo ha assunto i crismi dell'ufficialità oggi. È il meso epilogo di un affare che sembrava entrato in porto, ma che in realtà è stato la ...Lae Giuntoli incassano una doppiadi calciomercato, il blitz improvviso del top club spiazza i bianconeriSei giorni al debutto ufficiale della Juventus in campionato contro l'Udinese, per il ...

Il Real Madrid beffa la Juve Incredibile indiscrezione dalla Spagna SpazioJ

La beffa per la Juventus è dietro l’angolo: bisogna fare in fretta oppure i bianconeri resteranno al palo! Ecco cosa sta succedendo. La Juventus rischia di venire beffata! La sorpresa è dietro ...L’Atalanta di Gasperini è molto vicina a siglare l’accordo per un obiettivo di calciomercato targato Juve: i dettagli Come riporta Gianluca Di Marzio su Sky Sport, l’Atalanta è pronta a soffiare alla ...