(Di venerdì 18 agosto 2023) AGI - Solo una gara, quella del 9 giugno a Parigi dove le sensazioni tra l'altro non erano proprio delle migliori con un riscontro cronometrico mediocre, 10"21. Poi più nulla, la rinuncia al Campionato europeo per Nazioni in Polonia, tra l'altro vinto dall'Italia, e l'assenza a fine luglio agli Assoluti di Molfetta. Marcell, che due anni fa aveva stupito tutti mettendosi al collo un oro olimpico sensazionale correndo nella notte di Tokyo in 9"80, si presenta al secondo Mondiale consecutivo con una forma buona ma che comunque resta un'incognita rapportata al parterre di campioni che si troverà di fronte. Il 2022 ed il 2023 per il colosso di Desenzano del Garda sono state annate non proprio perfette, almeno sotto l'aspetto fisico. Il telaio di 'crazylongjumper', il suo soprannome che risale ancora a quando faceva salto in lungo, è possente ma va trattato comunque ...

Jacobs sfida il mondo: "A Budapest sarò al 110%"

Roma, 18 ago - Il velocista italiano, confortato dagli ultimi test di Roma, è pronto a riprendersi lo scettro di re della velocità. A Budapest, Jacobs dovrà dimostrare progressi evidenti, visto che ai ...So che questa è una sfida molto importante e non voglio perderla ... sogna di far volare i suoi campioni olimpici, da Jacobs e Tamberi, alla staffetta. Adesso concentriamoci su Marcello e le sue nuove ...